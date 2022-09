Gli anelli del potere: chi è Morgoth? Spiegazione del villain de Il signore degli anelli

Proprio come la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson, anche la nuova serie Prime Video Gli anelli del potere inizia con un montaggio-prologo che presenta agli spettatori il mondo della Terra di Mezzo e alcuni dei suoi personaggi principali.

Tra questi viene citato Morgoth, un essere direttamente legato al motivo che ha spinto gli elfi a viaggiare verso il Continente. Ma chi e cosa è Morgoth, nella vasta mitologia dell'universo narrativo creato da JRR Tolkien per Il signore degli anelli? Vediamolo insieme.

Morgoth è un ex Ainur (essenzialmente la versione della Terra di Mezzo di un dio minore), che voltò le spalle alla sua specie e cadde in disgrazia, come una sorta di Lucifero per la religione cristiana. E' il primo essere di Arda (il mondo nel quale accadono le avventure di Tolkien, del quale la Terra di Mezzo è solo un continente) a fregiarsi di titoli di Oscuro Signore e, tra le altre cose, è stato anche il creatore dei Balrog, creature potentissime che avranno un ruolo ne Gli anelli del potere (alcuni di voi potrebbero ricordarsi che, ne La compagnia dell'anello, Legolas definita il mostro di Moria come 'un Balrog di Morgoth').

Dopo essere stato sconfitto, Morgoth fu processato, gli furono tagliate le gambe e venne gettato nel Vuoto, oltre i confini del mondo, anche se il suo male e la sua corruzione sarebbero rimaste per sempre su Arda. Contrariamente a quanto si possa pensare, Morgoth non è legato a Sauron da un legame di discendenza, anche se il portatore dell'Unico Anello è stato uno dei luogotenenti del primo Oscuro Signore durante le sue numerose campagne. E Sauron, come saprete, avrà un ruolo molto importante nel corso degli eventi de Gli anelli del potere.

