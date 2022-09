Gli anelli del potere, di chi è la voce che sta chiamando Isildur?

Dopo aver spiegato che cosa è un Palantir, torniamo nel mondo de Il signore degli anelli per concentrarci sull'arco narrativo del giovane Isildur nella serie tv di Prime Video Gli anelli del potere.

Nello specifico, di chi è la voce che sta chiamando Isildur? Ci sono alcune teorie al riguardo, vediamole insieme.

Una delle risposte più ovvie a questa domanda potrebbe riguardare la madre di Isildur, la cui morte è stata mrta menzionata per la prima volta nell'episodio 4: si tratta di un personaggio originale creato per lo show, perché non si fa menzione di lei nelle opere di JRR Tolkien, e anche se non è stata mai mostrata si può intuire, dalle forti tensioni che stanno agitando la famiglia di Isildur in sua assenza, che fosse lei a rappresentare il fulcro degli equilibri familiari. L'idea che lo spirito della madre di Isildur sia la misteriosa voce che lo chiama a sé potrebbe essere legata al fatto che, dall'oltretomba, la donna sappia che quella di unirsi alla Guardia del Mare non è la strada che suo figlio dovrebbe percorrere, dato che il vero destino del ragazzo si compierà nella Terra di Mezzo.

Nella tradizione tolkeniana, poi, sappiamo che esiste un inquietante male che influenza la gente di Númenor, scatenando paranoia e corruzione e che alla fine porterà la società a causare la propria rovina (come abbiamo visto nel nostro approfondimento sulla storia di Numenor nel Signore degli anelli). Dato che la serie di Prime Video ha già iniziato a mostrare agli spettatori i primi 'sintomi' della profezia sulla caduta di Númenor, è ragionevole immaginare che la forza del male che sta corrompendo la gente dell'isola sia già all'opera.

Al momento comunque non ci sono ancora gli elementi per stabilire se la voce misteriosa stia aiutando Isildur o lo stia danneggiando: quel che è certo è che la vita del ragazzo è cambiata drasticamente proprio seguendo i consigli di questa voce, quindi è logico supporre che presto o tardi arriverà una grande rivelazione in merito a questa faccenda. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Gli anelli del potere torna in esclusiva su Prime Video ogni venerdì, fino al gran finale previsto per il 14 ottobre.