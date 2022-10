Gli anelli del potere cita la scena dark di Galadriel nei film de Il signore degli anelli

Il finale di stagione de Gli anelli del potere ha svelato le vere identità di Sauron e del misterioso Straniero, ma ha anche dedicato molto spazio a Galadriel ritagliandosi perfino il tempo per un speciale riferimento ai film de Il signore degli anelli di Peter Jackson.

Nell'episodio - vi ricordiamo che questo articolo è bollato come SPOILER - la ricerca di Sauron da parte di Galadriel (Morfydd Clark) giunge ad una drammatica conclusione, quando l'elfa scopre che il Signore Oscuro è sempre stato sotto il suo naso nei panni del presunto re delle Terre del Sud, Halbrand. E, nel suo tentativo di persuadere Galadriel ad unirsi a lui, Sauron (Charlie Vickers) insiste sul fatto che "l'avrebbe resa una regina, bella come il mare e il sole, più forte delle fondamenta della terra".

La frase è più o meno la stessa che recitava la Galadriel di Cate Blanchett ne La compagnia dell anello di Peter Jackson, quando Frodo Baggins le offre l'Unico Anello facendo emergere il suo lato più oscuro: "Al posto dell'Oscuro Signore tu avresti una regina! Non oscura, ma bellissima e terribile come l'alba! Infida come il mare! Più forte delle fondamenta della terra! E tutti mi ameranno, disperandosi!".

La frase non è l'unica citazione a La compagnia dell'anello, dato che verso la fine della puntata lo Straniero recita un'identica battuta di Gandalf il Grigio, rivelando presumibilmente la sua vera identità. Vi eravate accorti di questi riferimenti? Cosa ne pensate del finale di stagione de Gli anelli del potere? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.