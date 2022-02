Gli anelli del potere, clamoroso: nuovo record di tutti i tempi per il primo trailer

Amazon Prime Video aveva annunciato in anticipo che il primo trailer de Il signore degli anelli Gli anelli del potere avrebbe debuttato durante il Super Bowl 2022, eppure probabilmente neanche la piattaforma si sarebbe aspettata i numeri fatti registrare dal filmato promozionale.

Numeri che sono stati da record all time, a quanto pare, dato che stando all'annuncio ufficiale della società, il trailer de Gli anelli del potere ha raccolto la bellezza di 257 milioni di visualizzazioni in tutto il pianeta: si tratta della cifra più alta mai raggiunta da qualsiasi trailer di intrattenimento (film, televisione o streaming) presentato in anteprima durante il Super Bowl. "La risposta a Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è stata immensa", ha dichiarato Ukonwa Ojo, chief marketing officer di Prime Video e Amazon Studios. "È stato incredibile vedere la straordinaria reazione del pubblico ad ogni nuovo punto della campagna marketing che abbiamo iniziato nell'ultimo mese".

Ambientato migliaia di anni prima della fondazione della Compagnia, Gli anelli del potere (in uscita il 2 settembre) racconta l'origine degli anelli che Sauron donò alle diverse razze della Terra di Mezzo. "Invitando gli spettatori a familiarizzare passo dopo passo con questo nuovo entusiasmante capitolo del franchise, abbiamo visto crescere la loro eccitazione ad un ritmo febbrile", ha continuato Ujo. "Il Super Bowl è sempre stato concepito come il traguardo finale per i fan: un teaser di questa portata meritava di essere presentato durante il più grande evento televisivo e sportivo dell'anno. Questo traguardo da record è merito dei nostri fan e non vediamo l'ora di condurli lungo questo viaggio incredibile".

E' il momento ideale per essere fan de Il Signore degli Anelli: ieri è stato anche annunciato La guerra dei Rohirrim, nuovo film d'animazione prodotto e distribuito dalla Warner Bros. in arrivo nell'aprile del 2024: il film è ambientato due secoli prima degli eventi de Lo Hobbit e racconterà la creazione del Fosso di Helm.