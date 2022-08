Gli Anelli del Potere, la colonna sonora dello show Amazon è disponibile in streaming!

A due settimane dall'esordio de Gli Anelli del Potere su Prime Video l'hype si taglia ormai con il coltello: la serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon è probabilmente l'evento televisivo della stagione, con milioni di fan in tutto il mondo ad attenderla al varco. Perché, allora, non concederci un primo assaggio?

Dalle parti di Amazon, d'altronde, di marketing ne sanno qualcosa: mentre in giro si parla già di rivalità tra Gli Anelli del Potere e House of the Dragon, dunque, ecco che il colosso dell'intrattenimento ci concede la possibilità di immergerci nelle atmosfere tolkieniane dello show grazie all'uscita in streaming della colonna sonora della serie in arrivo a settembre.

Composta da Bear McCreary (già autore delle soundtrack di The Walking Dead e Outlander) e registrata presso gli Abbey Road Studios di Londra e gli AIR Studios e il Sincron Stage di Vienna, la colonna sonora de Gli Anelli del Potere consta di ben 39 brani, inclusa la title-track composta da quell'Howard Shore che già ci regalò gli immortali brani che accompagnarono la trilogia cinematografica di Peter Jackson.

La soundtrack dello show è disponibile in streaming su Amazon Music: cos'aspettate? Fiondatevi all'ascolto! A proposito di musica, intanto, secondo Maxim Baldry il suo Isildur ascolterebbe i My Chemical Romance.