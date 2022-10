Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, come nasce Mordor?

Il sesto episodio de Gli Anelli del Potere si è concluso in uno dei modi più epici visti finora in questa serie che ripercorre gli eventi ambientati nella Terra di Mezzo all'epoca della Seconda Era, ovvero secoli e secoli prima che Bilbo Baggins entrasse in possesso dell'unico anello e che Frodo partisse per il Monte Fato. Vediamo la realizzazione.

J.R.R. Tolkien non ha mai offerto molte informazioni su Mordor prima che Sauron trasformasse la regione in un centro pregno di malvagità e, sebbene Gli Anelli del Potere abbia cercato valorosamente di nascondere il suo grande colpo di scena, molti spettatori hanno rapidamente dedotto che le Terre del Sud erano in realtà Mordor della Seconda Era. Dopo diversi episodi di prefigurazione narrativa e costruzione sotterranea, la trasformazione ha finalmente avuto inizio nell'episodio 6 de Gli Anelli del Potere ("Udûn"), dopo che Adar supera in astuzia Galadriel e Halbrand.

In sostanza, un'antica chiave accende un vulcano dormiente delle Terre del Sud. Il cataclisma che ne consegue porta con sé cenere, vapore, fuoco, roccia, acqua e, soprattutto, miseria, e il co-showrunner de Gli Anelli del Potere Patrick McKay ha confermato che la genesi di Mordor è effettivamente in corso. Come ci si può aspettare, trasformare una terra fatta di pianure e montagne nell'inferno della Terra di Mezzo non è un'impresa semplice. Non ci si trasforma semplicemente in Mordor: è un processo biblico di proporzioni epiche che inizia con un locandiere scontento e termina con una cicatrice permanente sulla mappa.

Lo scopo principale dell'eruzione de Gli Anelli del Potere - almeno per Adar - è la generazione di un enorme quantità di vapore e cenere che copre il cielo, bloccando così tutta la luce del sole, a cui gli Orchi hanno una brutta reazione allergica. Anche durante il viaggio di Frodo, Mordor è noto come un regno ammantato di tenebre, e quei giorni iniziano quando Waldreg gira la spada ne Gli Anelli del Potere.

Adesso non ci rimane che scoprire quale sarà la reazione di Galadriel e Hallbrand nel settimo episodio. Di recente, anche i creatori dello show hanno commentato l'arrivo di Mordor ne Gli Anelli del Potere.