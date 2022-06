Gli Anelli del Potere, al Comic-Con l'anteprima della serie del Signore degli Anelli!

Ben ventuno anni dopo l'anteprima mondiale de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, il Comic-Con International di San Diego ospiterà l'anteprima dell'attesissima serie Amazon Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere! Lo riporta in esclusiva Deadline, confermando che l'evento si terrà a luglio.

La serie fantasy che espanderà il franchise del Signore degli Anelli sarà presente al Comic-Con di San Diego con un panel in cui gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay saliranno sul palco insieme agli attori che compongono il nutrito cast de Gli Anelli del Potere composto, tra gli altri, da Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle e Sir Lenny Henry.

Ambientata nel corso della Seconda Era, la serie ci farà vivere tutti gli avvenimenti fondamentali di quella fase inizialmente pacifica, il periodo in cui i grandi poteri furono forgiati, poi interrotta dal ritorno del male nella Terra di Mezzo e dall'ascesa di uno dei personaggi più iconici della saga: Sauron. Potremo inoltre scoprire la storia di Númenor e quella dell'Ultima Alleanza tra Elfi e Uomini.

Il debutto de Gli Anelli del Potere è atteso su Amazon Prime Video per il prossimo 2 settembre, con successive uscite settimanali.

Ormai affermatosi come lo show più costoso di tutti i tempi, Gli Anelli del Potere non intende competere con la trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson: "Chiunque si avvicini a Il Signore degli Anelli dal punto di vista dei film sbaglierebbe a non rendersi conto di quanto Jackson abbia reso i romanzi in modo così meraviglioso. Ma noi siamo ammiratori da lontano, tutto qui. Gli Anelli del Potere non cerca di competere con i film" ha rassicurato nelle scorse settimane McKay.