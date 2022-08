Gli Anelli del Potere, il compositore ne è certo: 'I fan rimarranno stupiti'

Sono da poco arrivate le prime reazioni a Gli Anelli del Potere, nuova serie targata Prime Video che ci riporta nel mondo de Il Signore degli Anelli. Il progetto è stato accolto bene dalla stampa statunitense, e secondo il compositore Bear McCreary, potrebbe avere lo stesso successo con i fan.

Certo, inizialmente potrebbero esserci alcune difficoltà nell'accettare questo nuovo tipo di racconto. A suo parere, infatti, molti potrebbero essere "riluttanti ad abbracciare gli Anelli del Potere". McCreary non lo ritiene un prodotto "semplice", come ha chiarito nel corso di un'intervista rilasciata proprio in occasione dell'anteprima statunitense. "Quello che volevo dire a tutti negli ultimi due anni è: ogni persona che vorreste in qualunque tipo di lavoro è lì [coinvolta nello show]. Per molto tempo è stato solo: 'Chi c'è dei film [nella serie]?' E non ci sono molte persone, quindi 'Non mi fido di voi'."

Il compositore si è ovviamente mostrato comprensivo, perché è naturale avere paura quando si tratta di riportare sullo schermo qualcosa di così grande come Il Signore degli Anelli. Ma ci rassicura anche. "Ho capito - prosegue infatti McCreary - ma la persona che realizza i costumi è la persona giusta. La persona che scrive la sceneggiatura è sicuramente la persona giusta. Gli attori, i montatori e me... [la serie] sorprenderà i fan in positivo. Credo che ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato lo show che voglio vedere".

Parole decisamente importanti, seguite da una piccola anticipazione sul suo lavoro per dare vita alla soundtrack dello show, per la quale ha collaborato con lo storico compositore della trilogia Howard Shore. "Nella mia mente, il tema che [Howard Shore] ha scritto è quello della Contea. È nostalgia per un luogo molto specifico, e non è di questo che parlala nostra serie ", ha spiegato McCreary. "Volevo prendere l'influenza dalla musica popolare britannica e celtica usata da Howard Shore, ma volevo anche qualcosa che fosse più nomade e che mi portasse in un altro posto, e quindi ho usato le percussioni dell'Africa occidentale". Secondo quanto riportato da McCreary, ogni personaggio avrà un suo specifico theme, e queste melodie di sovrapporranno spesso, creando una tessitura musicale sicuramente interessante e complessa.

Siete curiosi di vedere la serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con il trailer de Gli Anelli del Potere!