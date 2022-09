Gli Anelli del Potere, cos'è QUELLA creatura sotterranea del secondo episodio?

Continua la messa in onda dei primissimi, quanto seguitissimi episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. E già la promessa del ritorno di vecchi mali si fa sentire. Ne abbiamo trovato conferma con il debutto di una delle ben due, inquietanti creature mostrate nell'ultimo episodio. Ecco cosa sono.

C’è attesa per l’uscita del terzo episodio de Gli Anelli del Potere e dopo aver riassunto con minuzia di particolari la Lore sugli Anelli del Potere – quanti sono, a chi appartengono e quali poteri nascondono – è arrivato il momento di addentrarci in tutt’altra area dell’universo tolkeniano: quello delle sue creature. A renderlo necessario proprio il secondo nonché ultimo episodio in uscita, sul quale ovviamente seguiranno spoiler. Se non l’avete ancora recuperato, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Se parliamo di creature degli abissi, a essere sinceri, ne vediamo ben due, ma i loro habitat sono completamente diversi. La prima e forse più cruciale si fa strada dal pavimento della casa di Bronwyn e Theo grazie a un tunnel scavato fra Hordern e Tirharad. Le orecchie a punta, la pelle chiazzata e il suo stesso comportamento fanno pensare a uno dei pochi superstiti fra gli orchi di Morgoth, creduti estinti ma moltiplicatisi invece, pur con fatica, nel sottosuolo. In realtà però, il giudizio non può essere definitivo, perché questa creatura ha delle nette differenze rispetto alle immagini che ci avevano anticipato gli orchi della serie.

Una cosa è certa però: come sempre in LOTR, presagi del genere stanno a segnalare che un male a lungo creduto sconfitto si prepara invece al suo ritorno. La seconda creatura, che intravediamo molto di sfuggita alla fine dell’episodio, nonostante molto più grande per dimensioni non sembra avere il ruolo cruciale che spetta invece a quella di Hordern. Si tratta di un mostro marino che attacca la zattera su cui trova rifugio Galadriel. A giudicare dai pochi dettagli sull’aspetto, potrebbe trattarsi di una sorta di "serpente di mare", considerata un po' subacquea dei draghi in gran parte degli universi fantasy.

Anche in questo caso è difficile offrire una risposta definitiva basandosi solo sul canone, visto che gran parte delle opere di Tolkien si svolgono sulla terraferma e lasciano alla fauna sottomarina ben poco spazio.