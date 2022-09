Gli Anelli del Potere, che cos'è il mithil e perché è così prezioso?

Gli Anelli del Potere sta dando modo ai fan di approfondire la propria conoscenza dell'universo di Tolkien in tanti modi diversi: personaggi e luoghi a parte, lo show targato Prime Video si sta ad esempio soffermando sull'importanza di elementi solo sfiorati dalla trilogia di Peter Jackson, tra cui il preziosissimo mithril.

La serie che ci ha finalmente mostrato Numenor in tutto il suo splendore ci ha infatti condotti anche nelle profondità di Moria, dove, come abbiamo scoperto nel corso di questo quarto episodio, Durin sta sfidando la sorte avventurandosi sempre più in profondità allo scopo di estrarre questo rarissimo minerale.

Il valore del mithril sta infatti anche nella sua rarità, essendo ormai rinvenibile solo in una manciata di luoghi nella Terra di Mezzo; poca disponibilità a parte, però, il mithril è anche noto per essere al tempo stesso leggerissimo ed incredibilmente resistente (ricordate la cotta di Frodo ne Il Signore degli Anelli?), ed è possibile venderlo ad un costo pari a dieci volte il suo peso in oro.

Partendo da questi presupposti è facile capire perché ai nani brillino gli occhi davanti alla possibilità di estrarne in grosse quantità: proprio questa ingordigia, però, porterà i nostri a risvegliare il Balrog che abbiamo conosciuto nella trilogia principale, causando la rovina definitiva di Moria. E voi, sapevate già cosa fosse il mithril? Fatecelo sapere nei commenti! Nani e minerali a parte, invece, scopriamo perché è così grave che l'albero di Numenor perda foglie.