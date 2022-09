Gli anelli del potere, che cos'è un Palantir e quanti sono? Ecco che cosa dovete sapere

Dopo aver parlato della storia dell isola di Numenor, continuiamo il nostro viaggio nella Terra di Mezzo raccontata nella serie tv di Prime Video Il signore degli anelli: Gli anelli del potere provando a spiegare che cos'è un Palantir.

Conosciute anche come Pietre Veggenti, il Palantír è un antichissimo manufatto elfico la cui storia è millenaria: generalmente si parla di loro al plurale, i Palantíri, dato che di queste sfere magiche ne esistono sette ai tempi de Gli anelli del potere e Il signore degli anelli, che nel tempo si sparpagliarono per tutta la Terra di Mezzo. In elfico antico, la parola 'palantír' significa letteralmente "coloro che sorvegliano da lontano" e hanno il potere di mostrare visioni del passato, del presente e a volte perfino del futuro.

I Palantíri vennero creati nel continente di Aman, più precisamente a Valinor, reame e dimora dei Valar: la loro origine viene fatta risalire agli elfi, che li crearono con l aiuto del Signore Oscuro Morgoth: a forgiarle, in numero sconosciuto, si presume sia stato il famoso artigiano Feanor, e gli elfi le donarono al regno di Númenor; dopo la distruzione del regno degli uomini da parte dei Valar, però, solo sette Palantíri rimasero in circolazione, e furono portati da Elendil nella Terra di Mezzo, dove vennero divise tra i regni di Arnor e di Gondor. Nel corso degli anni la maggior parte dei Palantíri andò perduta (uno di questi finì tra le grinfie di Saruman, come raccontato nella trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson), e all'inizio della Quarta Era ne erano rimasti solo due, di cui uno inutilizzabile.

Nella mitologia creata da JRR Tolkien si ha traccia di nove Palantíri, anche se come detto il loro totale è sconosciuto e dalle sue opere si può presumere che ne siano esistiti molti di più. Le nove conosciute sono:

Sfera di Armenelos (quella custodita nel palazzo reale di Numenor)

Sfera di Avallonë

Sfera di Osgiliath

Sfera di Elostirion

Sfera di Amon Sûl

Sfera di Annúminas

Ithil-sfera

Sfera di Orthanc (quella che sarebbe stata posseduta da Saruman)

Sfera di Anor

