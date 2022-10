Gli Anelli del Potere: cosa né pensa Jeff Bezos dello show?

Arrivata al sesto episodio, Gli Anelli del Potere continua ad essere come da previsione una delle serie più viste e chiacchierate dell'intero panorama televisivo del momento. Ma cosa né pensa il fondatore e presidente di Amazon Jeff Bezos dello show?

In una nuova intervista con Variety, il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke ha parlato della reazione di Bezos alla serie, che sembrerebbe aver adorato lo show.

"Jeff Bezos ama questo spettacolo più di chiunque altro", ha rivelato Salke. "Ne ho parlato molto con lui. Ama lo spettacolo e posso dire che ne è orgoglioso. E rispetta l'integrità di ciò che stiamo creando. E, ovviamente, speriamo che sempre più persone si avvicinino allo show, perché racconteremo una storia lunga cinque stagioni".

Salke ha continuato parlando del coinvolgimento di Bezos nella serie: "Si sono radunati per realizzare questo straordinario accordo sui diritti, che è stato anche molto rivoluzionario per noi come azienda nel settore. Bezos è un grande fan di Tolkien e ha una grande conoscenza della lore. L'intera idea iniziale era quella di raccontare la storia del bene contro il male, di persone che si uniscono da tutte le diverse parti del mondo per combattere il male, davvero. Questa è davvero l'essenza dell'intero progetto. Ed è per questo che è molto sentita dalle persone".

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con il commento dei creatori al finale dell'episodio 6.