Gli Anelli del Potere: cosa pensano i fan del duo Galadriel - Halbrand?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione sul finale di stagione de Gli Anelli del Potere, la serie Amazon Prime si è conclusa nella 'mediocrità' e nella noia. Con un immenso materiale da cui partire, l' unica nota positiva per i fan pare essere stato il legame tra Galadriel ed Halbrand.

Nell'eterna lotta dello streaming anche l'ultimo episodio de Gli Anelli del Potere ha battuto House of the Dragon e, nonostante la differenze in termini di numeri dei primi episodi si è andata assottigliando sempre più, la serie Amazon Prime rimane in testa nella gara con la rivale HBO.

Nonostante i numeri siano a favore della serie, molti sono stati i dubbi e perplessità dei fan che hanno accompagnato queste settimane di messa in onda e la delusione non è mancata neanche per l'ultimo capitolo. Se molti sono stati gli elementi negativi, un aspetto della serie non è dispiaciuto: il legame tra Galadriel e Halbrand.

Con il grande colpo di scena su Sauron, che tutto ormai si aspettavano, l'ultimo episodio de Gli Anelli del Potere ha costruito la sua narrazione intorno al rapporto tra i due personaggi principali: nonostante il canonico matrimonio di Galadriel, l'intesa tra con Halbrand appare evidente. Nel finale di stagione, inoltre, la nobile Elfa ha finalmente scoperto chi fosse il misterioso "legittimo signore delle Terre del Sud", mentre Sauron le offriva un'ultima tentazione, tra l'approvazione degli spettatori.

Mentre Galadriel metteva insieme i pezzi del segreto di Halbrand i fan si sono scatenati sui social con commenti e recensione e quella che prima era supposizione ora è certezza: "Galadriel e Sauron da nemici ad amanti!", recita un tweet in rete, seguito da: "Amazon dovrebbe regalarci un tempo alternativo in cui Sauron e Galadriel sono amanti e governano la Terra di Mezzo".

Non ci resta che attendere pazientemente per scoprire come continuerà la storia. Per il momento una cosa è certa: sono già iniziate le riprese de Gli Anelli del Potere 2!