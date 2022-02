Gli anelli del potere, ci saranno davvero scene di nudo e sesso? Rispondono gli autori

Con la pubblicazione delle prime foto ufficiali de Il signore degli anelli Gli anelli del potere, il co-creatore della serie Amazon Prime Video Patrick McKay ha commentato le famose indiscrezioni sulla presenza di scene di nudo e di sesso.

Come ricorderete, infatti, in passato si era parlato della possibilità che la serie tv de Il signore degli anelli integrasse le famose scene di sesso alla Game of Thrones, che in questi anni hanno in un certo senso cambiato il modo di mettere in scena il fantasy attraverso un realismo molto più crudo. Tuttavia, in base alle dichiarazioni di McKay, pare che proprio che queste indiscrezioni siano state messe in giro dal pettegolo Sackville Bagginses.

Lo showrunner ha infatti respinto ogni possibilità che Gli anelli del potere includerà sesso e violenza ai livelli di Game of Thrones, dato che l'obiettivo dei creatori era quello di "fare uno spettacolo per tutti, per gli adulti e per i bambini di 11, 12 e 13 anni, anche se magari a volte questi ultimi potrebbero doversi coprire gli occhi per qualche scena spaventosa. Abbiamo esaminato a fondo il tono dei libri di Tolkien. Queste storie contengono materiale che a volte può fare paura, che a volte può essere molto intenso oppure essere molto politico e sofisticato – ma si tratta anche di libri molto commoventi, rassicuranti e ottimisti. Si parla di amicizia e di fratellanza e di persone comuni che riescono a sconfiggere l'oscurità".

Le dichiarazioni di McKay saranno senza dubbio un sollievo per i molti fan de Il signore degli anelli che si erano spaventati all'idea che La Terra di Mezzo potesse diventare troppo simile a Westeros: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il trailer de Gli anelli del potere arriverà domenica 13 febbraio durante il Super Bowl.