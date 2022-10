Gli Anelli del Potere: a due settimane dal finale le visualizzazioni sono in aumento!

Gli Anelli del Potere è già stato rinnovato per la seconda stagione e le riprese sono iniziate circa due settimane fa. Con la fine della serie, si pensava che le visualizzazioni sarebbero scese, ma in realtà è successo il contrario. Secondo Parrot Analytics, lo show di Prime Video ha registrato un aumento delle visualizzazioni dopo il finale.

Parrot Analytics riporta che Gli Anelli del Potere, il giorno dopo la diffusione in streaming del finale, ha raggiunto un picco di 55,7 volte negli Stati Uniti, un risultato superiore a quello ottenuto dalla serie per la maggior parte della stagione mentre era ancora in corso la programmazione. Ciò è dovuto al passaparola sulla serie. Gli Anelli del Potere ha ottenuto un incredibile 85% di critiche positive su Rotten Tomatoes.

Il successo di pubblico che ha travolto Gli Anelli del Potere in queste settimane è stato straordinario e i numeri parlano chiaro: Gli Anelli del Potere ha superato in streaming la rivale House of the Dragon, con oltre 1.253 miliardi di minuti visti dagli abbonati.

Come dicevamo all'inizio, Gli Anelli del Potere avrà una seconda stagione e le riprese sono già iniziate: si svolgeranno prima presso la nuova sede dei Bray Studios, per poi spostarsi presumibilmente in Nuova Zelanda, dove la produzione de Gli Anelli del Potere ha già girato parte della prima stagione. Come la prima, anche la seconda stagione avrà 8 episodi e basandoci sulle tempistiche che hanno portato alla realizzazione dei primi episodi (18 mesi), con molta probabilità potremmo dover aspettare fino al 2024 per vedere i nuovi episodi, a meno che il trasferimento nel Regno Unito della base operativa per le riprese Amazon, non ne accelererà la produzione.

Stando alle ultime informazioni, la Stagione 2 de Gli Anelli del Potere potrebbe raccontare il passato di Sauron e la sua relazione con Adar, uno dei villain principali della prima stagione della serie.