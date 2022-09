Gli anelli del potere: c'è una piccola grande sorpresa nella scena dei titoli di coda

In attesa di scoprire quando vedremo Sauron, Prime Video ha nascosto una piccola sorpresa per i fan nei titoli di coda del nuovo episodio de Gli anelli del potere, disponibile da oggi sulla piattaforma.

Chi ha già visto la puntata, infatti, ha avuto anche modo di dare un'occhiata al trailer segreto dell'episodio 5 de Gli anelli del potere, un filmato nascosto nei titoli di coda dalla puntata 4 che, come un Palantir, anticipa alcuni degli eventi che gli appassionati potranno vedere nel prossimo episodio. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il trailer è disponibile esclusivamente su Prime Video e non è chiaro se arriverà su YouTube o su altri canali.

Nel filmato viene mostrata un'imminente battaglia nelle Terre del Sud, quando Bronwyn e il suo popolo decidono di combattere piuttosto che inginocchiarsi davanti ad Adar. Il trailer anticipa anche che Bronwyn impugnerà la misteriosa spada oscura trovata da Theo, e nel frattempo Adar, che si sta preparando per il suo attacco, dice ai suoi Orchi di "evocare le legioni, è ora". Tra le altre scene anticipate, anche il ritorno dello Straniero e un colloquio tra Elrond e Celebrimbor, nel quale i due elfi discutono del metallo pregiato Mithril nonostante il giuramento fatto a Durin. Infine spazio anche a Galadriel, che si sta preparando per il ritorno nella Terra di Mezzo nonostante Halbrand non sia così entusiasta di tornare nelle Terre del Sud: "Mi stai chiedendo di tornare nell'unico posto in cui ho giurato di non tornare mai più".

Gli anelli del potere torna ogni venerdì in esclusiva su Prime Video. Per altri contenuti, scoprite quanti anni dovrebbe avere Galadriel nella Seconda Era.