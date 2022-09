Gli Anelli del Potere, Elon Musk è spietato: 'Tolkien si sta rivoltando nella tomba'

Mentre la maggior parte dei fan della Terra di Mezzo si sta godendo il ritorno al mondo di Tolkien, Elon Musk ha deciso di spiegare il motivo per cui non è un fan de Gli Anelli del Potere. I primi due episodi della serie prodotta da Prime Video sono arrivati in streaming venerdì scorso raccogliendo recensioni per la maggior parte molto positive.

Il debutto di Gli Anelli del Potere è stato un grande successo per Amazon Prime Video, che ha conquistato la vetta delle classifiche di streaming. La prima di due episodi aveva funzionato bene in passato per Disney Plus, per esempio con la miniserie Obi-Wan Kenobi, e si è dimostrata altrettanto forte per la Terra di Mezzo. Con gran parte della discussione critica che si è concentrata sulle cose importanti, come la scrittura, la fotografia, la recitazione, la messa in scena, Elon Musk ha condiviso una lamentela piuttosto superficiale.

Dopo aver twittato ai suoi 104 milioni di follower che J.R.R. Tolkein si sarebbe "rivoltato nella tomba" guardando lo show, ha condiviso la sua opinione secondo cui tutti gli uomini della serie sono stati rappresentati come "codardi, idioti o entrambi" nei primi due episodi, affermando che solo Galadriel è un personaggio simpatico, coraggioso e intelligente.

La formulazione dei due tweet nel thread sembra implicare che Musk sia in disaccordo con questo tipo di rappresentazione, e che gli uomini che non sono "coraggiosi" o "intelligenti" significhino in qualche modo che Tolkein si stia rivoltando nella tomba. In realtà, sembra che le uniche persone che se la stiano prendendo per questo sono quelle che stanno bombardando Gli Anelli del Potere di recensioni negative per il fatto di essere troppo "woke".