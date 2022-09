Gli Anelli del Potere: tutti gli "errori" commessi da Amazon rispetto all'opera di Tolkien

Il successo de Gli Anelli del Potere è indiscutibile e nonostante le molte critiche ricevute, lo show Amazon è riuscito a conquistare oltre 25 milioni di telespettatori pur presentando alcune incongruenze rispetto all'opera magistrale di Tolkien.

In primis, facendo riferimento al primo episodio, va sottolineato che il pugnale di Finrond non trova alcun riscontro approfondito in nessuno dei libri e dunque non viene mai recuperato da Galadriel come arma prediletta nella sua lotta all'Oscuro Signore. La stessa elfa, sarebbe in realtà più adulta rispetto a quanto visto nella serie dove, nelle scene iniziale è rappresentata come poco più di una bambina.

Per quanto riguarda il ritorno a Valinor, Galadriel lo rifiuta più per orgoglio che per desiderio di vendetta, e al momento di tale avvenimento dovrebbe già essere sposata con Celeborn. L'elfa ha inoltre altri fratelli, nessuno dei quali è morto per mano di Sauron.

Il prologo de Gli Anelli del Potere funziona bene ma non è di certo privo di errori, sviste o cambiamenti voluti. Basti pensare alle fiamme che avvolgono lo Straniero che negli scritti di Tolkien non hanno una collocazione specifica. Molte sono le incertezze sulla Seconda Era e dunque, molte di quelle che ai nostri occhi potrebbero essere sviste sono dei cambiamenti talvolta necessari ai fini della narrazione.

Fin qui, cosa ve ne pare de Gli Anelli del Potere?