Gli anelli del potere: a che ora esce su Prime Video la serie de Il signore degli anelli?

Il trailer finale de Gli anelli del potere ha anticipato il debutto dell'attesissima serie tv di Prime Video ambientata nel mondo de Il signore degli anelli, con la premiere che, dopo anni di attesa, arriverà sulla piattaforma di streaming on demand questa settimana.

Ma, precisamente, a che ora esce su Prime Video Il signore degli anelli: Gli anelli del potere? La risposta alla domanda che molti fan si stanno ponendo in queste ore non è scontata come si potrebbe pensare.

Solitamente le serie Prime Video debuttano sulla piattaforma alle 9.00 del mattino in Italia, ma dato che Gli anelli del potere per Amazon non è una serie qualunque, la piattaforma di streaming on demand ha optato per una strategia di distribuzione diversa dal solito: nei giorni scorsi infatti Prime Video ha confermato ufficialmente che Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà con i primi due episodi, e le puntate saranno disponibili a partire da venerdì 2 settembre, ovvero dopodomani. Rinunciando al modello di binge-watch, i sei episodi successivi (la prima stagione è composta da 8 puntante in totale) saranno rilasciati con cadenza settimanale, sempre di venerdì, fino al gran finale previsto per il 14 ottobre.

Tuttavia c'è ancora un'altra particolarità che contraddistingue la distribuzione de Gli anelli del potere: gli episodi infatti saranno disponibili simultaneamente in tutto il mondo, una strategia pensata da Prime Video per permettere ai fan di vivere l’esperienza di visione contemporaneamente, indipendentemente dal paese abitato. Ciò vuol dire che in Italia la premiere de Gli anelli del potere sarà disponibile alle 03:00 AM di venerdì 2 settembre, e chi è disposto a fare nottata non dovrà aspettare la mattina successiva per vedere i primi due episodi dello show.

Dalla settimana prossima fino al season finale, invece, gli episodi de Gli anelli del potere saranno caricati alle 06:00 AM di ogni venerdì.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!