Gli Anelli del Potere: i fan amano già Galadriel, ecco i migliori meme sui primi episodi

In una recente intervista, il co-showrunner J.D. Payne ha parlato dell'opportunità di adattare la Seconda Era nello show : " Si tratta del periodo in cui la Terra di Mezzo è in piena attività . Nella Terza Era, l'epoca di Frodo, Bilbo e Gandalf - la storia che la gente conosce di quel periodo - la Terra di Mezzo è quasi post-apocalittica. Gli elfi hanno un piede fuori dalla porta, Khazad-dûm, la casa dei Nani, è diventata Moria ed è una specie di tomba. Ma tornando alla Seconda Era, è il periodo in cui la festa era in pieno svolgimento. E c'era Númenor, che è l'Atlantide di Tolkien, come il più grande regno di uomini mai esistito in tutta Arda, la terra di Tolkien. Gli Elfi sono in piena attività nella loro capitale politica di Linden e credono di poter realizzare il paradiso terrestre nella Terra di Mezzo. Anche i Nani sono all'apice della loro civiltà. È stato quindi un periodo molto interessante da esplorare".

In questo articolo abbiamo anche raccolto alcuni dei migliori meme dedicati a questi episodi , segno che i fan non hanno proprio perso tempo e che alcune scene sono diventate già iconiche; da questi si nota già, inoltre, l'amore che i fan stanno sviluppando per Morfydd Clark , ovvero la giovane interprete di Galadriel nella serie che aveva il difficile compito di ereditare il ruolo da Cate Blanchett, che ha impersonato Galadriel sia nella trilogia de Il Signore degli Anelli che in quella de Lo Hobbit.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è finalmente arrivato e il fandom si sta godendo il grande ritorno alla Terra di Mezzo con innumerevoli meme. Diffondere due episodi in una volta sola è una strategia che ha funzionato bene per Disney Plus e Obi-Wan Kenobi, e i fan di Tolkien sembrano molto soddisfatti di ciò che hanno visto finora.

