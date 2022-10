Gli Anelli del Potere: i fan contro le scene di combattimento di Galadriel

Il travolgente sesto episodio de Gli Anelli del Potere è stato rilasciato lo scorso venerdì su Prime Video. Tralasciando però per un momento gli importanti colpi di scena della puntata, oggi ci soffermiamo sul personaggio di Galadriel, interpretato da Morfydd Clark, tornato al centro delle polemiche dei fan.

Infatti, in particolar modo in quest'ultimo episodio, Galadriel è stata protagonista in numerose scene di combattimento, che però non sono state apprezzate da molti. Le sue schivate a cavallo, insieme ad altri suoi momenti in battaglia, hanno scatenato il disappunto di molti fan e il paragone con il Legolas visto ne Il Signore degli Anelli e ne lo Hobbit è subito tornato a galla.

Ad esempio, un utente di Twitter di nome @TheStrxgglr ha dato il via alle critiche su Galadriel affermando di odiare il modo in cui il personaggio si mostra in battaglia, compiendo prodezze come sporgersi sul suo cavallo per schivare le frecce o eseguire acrobazie mentre scatena magistrali colpi di spada. In molti hanno apprezzato quanto visto, ma chiaramente non tutti ne sono rimasti colpiti.

L'utente @dragonevenstar ha così ribattuto, scrivendo: "Legolas ha fatto skateboard con uno scudo, è saltato in cima a un cavallo in modo assurdo e ha abbattuto un elefante gigante tutto da solo, senza menzionare tutti i modi irrealistici in cui ha combattuto gli orchi nella trilogia de lo Hobbit, eppure vi siete fatti tutti dei problemi con Galadriel. Siate seri".

Qual è invece la vostra opinione in merito? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti! In attesa dei prossimi episodi, vi lasciamo con il nuovo poster de Gli Anelli del Potere.