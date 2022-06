Gli Anelli del Potere, i fan vedranno una versione inedita di Galadriel!

Cate Blanchett e Peter Jackson hanno contribuito a rendere Galadriel uno dei nomi più familiari con la trilogia del regista de Il Signore degli Anelli, in cui l'attrice interpretava il personaggio come un essere etereo o quasi simile ad una dea. Nei film si tratta di uno degli esseri viventi più antichi della Terra di Mezzo.

Viene mostrata come una potente e antica semidea che aiuta la Compagnia e Frodo (Elijah Wood) nel loro monumentale compito di distruggere il più potente di tutti gli Anelli del Potere, l'Unico Anello.



Nella nuova serie Amazon Prime - gli showrunner sanno già quale sarà la scena finale di Gli Anelli del Potere - tuttavia Galadriel è di secoli, forse anche di millenni, più giovane e non è esattamente la figura materna che i fan dei film di Jackson ricordano.

La storia di Galadriel inizia ne Il Silmarillion, scritto da J.R.R. Tolkien come testo mitologico e formativo per i mondi da lui creati. Galadriel esiste da prima che esistesse il sole poiché i suoi capelli sono descritti come come fatti da uno degli alberi di Valinor, una fonte di luce sacra dell'era pre-sole.



Si tratta di una figura centrale nella trama della Terra di Mezzo. Morfydd Clark interpreta il personaggio nella serie e in un'intervista ha raccontato:"Era come essere in gita scolastica! Ho avuto modo di nuotare, cavalcare, arrampicare... Galadriel è leggendaria. Cate Blanchett nei panni di Galadriel era leggendaria. Lo stesso Tolkien è leggendario! Questa versione di Galadriel ha ancora molto da imparare. Ho dovuto trovare un equilibrio tra qualcuno che dispone di un elemento dell'eternità ma non l'ha ancora esplorata. Non aspettarti lo stesso personaggio".



Su Everyeye potete dare uno sguardo alla seconda Era in Gli Anelli del Potere.