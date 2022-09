Gli Anelli del Potere, il fandom tossico di Tolkien sta rovinando la serie?

Gli Anelli del Potere è stata bersagliata dalle critiche, critiche mosse soprattutto dai puristi di Tolkien che non vedono di buon occhio il lavoro fatto da Amazon per questa serie. E come già accaduto per altri grandi franchise di successo anche stavolta il fandom tossico sembra essere il vero protagonista.

In soli due episodi lo show prodotto dal gigante dello streaming sembra essersi guadagnato i giudizi negativi di buona parte degli appassionati de Il Signore degli Anelli. Il review bombing, una pratica molto discutibile che spesso porta alla stroncatura di un prodotto per partito preso e non per la sua effettiva bassa qualità, non ha di certo risparmiato Gli Anelli del Potere che, in pochissimi giorni ha ricevuto punteggi bassissimi sui principali siti dedicati al mondo dell'intrattenimento.

Il pubblico sembra non aver accolto di buon grado i cambiamenti che hanno riguardato alcuni personaggi, Galadriel e Elrond su tutti e pare non avere apprezzato l'introduzione di nuovi protagonisti come Arondir, il tanto discusso elfo nero che per una parte del fandom sarebbe stato inserito nello show solo nel tentativo di essere politicamente corretti.

Visto quanto accaduto con Game of Thrones e prevedendo ciò che potenzialmente sarebbe potuto accadere a Gli Anelli del Potere, George RR Martin si è scagliato contro i fandom tossici, sottolineando quanto questi presunti supporter di un prodotto lo denigrino aprioristicamente, senza dare un vero e proprio giudizio costruttivo.