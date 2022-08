Gli Anelli del Potere, il futuro di Amazon Prime sarà determinato dalla serie?

Amazon ha investito parecchio budget per la prima serie del franchise Il Signore degli Anelli. L'enorme somma di denaro messa a disposizione per la produzione di Gli Anelli del Potere sottolinea la portata dell'investimento dello studio. E secondo un insider le aspettative di Amazon sono alte anche in previsione del futuro.

Amazon Prime spera che Gli Anelli del Potere permetta alla piattaforma di accumulare un cospicuo vantaggio sulla concorrenza.

E secondo voci provenienti da fonti anonime, le stagioni di Gli Anelli del Potere 'determineranno il futuro' di Amazon Prime.



I dirigenti vogliono assicurarsi che la serie abbia successo, in caso contrario è possibile che vengano addirittura messi in discussione gli Amazon Studios.

"Il motivo per cui avrà successo è che i dirigenti Amazon ne hanno bisogno per avere successo. Se non lo avrà ci sarà un grande quesito da parte di Andy Jassy e del consiglio. Se non possiamo renderlo di successo, perché ci sono gli Amazon Studios? Deve avere successo, non ci sono altre opzioni". Di sicuro le risorse investite sono notevoli, a giudicare anche dal maestoso trailer di Gli Anelli del Potere pubblicato a fine luglio.



La serie sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 1° settembre. La serie è ambientata migliaia di anni prima degli eventi di Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit; per acquisirne i diritti Amazon ha speso ben 250 milioni di dollari, con un investimento pari a 1 miliardo di dollari.



Le prime reazioni a Gli Anelli del Potere gridano al capolavoro e della serie ha parlato anche Neil Gaiman!