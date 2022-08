Gli Anelli del Potere: Galadriel è maestosa nel nuovo poster dello show

Manca poco meno di un mese al debutto de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere su Prime Video e l'entusiasmo per la serie cresce ogni giorno di più, anche grazie all'imponente campagna marketing dello show.

Poco fa, Prime Video ha pubblicato su Twitter un nuovo poster per la serie in arrivo con protagonista Galadriel. L'immagine mostra il personaggio impugnare una spada con uno splendido paesaggio che si estende alle sue spalle. Vi lasciamo il poster in calce alla notizia.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come anticipato dall'ultimo trailer, è ambientato migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. Lo show avrà inizio durante un periodo di relativa pace, in seguito alla sconfitta di Morgoth e racconterà le vite e le avventure di numerosi personaggi, passando dalle Montagne Nebbiose fino a Lindon, la capitale degli elfi della foresta.

Morfydd Clark, che sarà Galadriel, la Dama di Lórien ai tempi de Il Signore degli Anelli, ha parlato della missione del suo personaggio.

"Galadriel è alla ricerca da oltre 1.000 anni di questo male inafferrabile, sconosciuto e molto reale, nella Terra di Mezzo", ha detto. "In definitiva, lei sa che questo pericolo esiste e questo male deve essere fermato."

In attesa di nuovi aggiornamenti sullo show, vi lasciamo con le parole di Peter Jackson, che doveva inizialmente essere coinvolto nella serie.