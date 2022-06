Gli Anelli del Potere, George R.R. Martin contro tutti i fandom: 'Ormai tossici!'

Sono destinate a scatenare diverse polemiche le parole di George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, in merito alla gogna mediatica cui Gli Anelli del Potere è stata sottoposta dal fandom de Il Signore degli Anelli. Ma l'accusa di cultura ormai tossica ha toccato tutte le saghe, da Star Trek a Star Wars: "Sembra una guerra mondiale".

In una delle ultime dichiarazioni pubbliche che avevamo sentito per bocca di George R.R. Martin, il padre originario delle saghe di Westeros aveva lodato i nuovi episodi di House of the Dragon, condividendo la sua eccitazione per la presenza di grandi battaglie e draghi più che mai. Ma gli elogi erano stati accolti con un filo di perplessità dalla fanbase di GOT, una delle più corpose, arroccate e però anche deluse – ancora brucia quel famoso finale – nel panorama dell’intrattenimento. Nel corso degli anni quindi, Martin sembra essersi specializzato in fandom sempre più accaniti, che per amor di quei prodotti e dei canoni di riferimento rischiano però, a parer dello scrittore, di ottenere l’effetto contrario.

Queste infatti le sue parole pronunciate durante un’intervista con The Indipendent durante il Festival della Letteratura di Santa Fe. L’argomento specifico? Uno dei titoli che più ha subito le angherie del fandom di riferimento e paradossalmente proprio quello che più è in lizza per fare concorrenza allo spinoff di Martin in arrivo: Gli Anelli del Potere. Spiega infatti Martin: “Lo show non è ancora uscito, ma dando solo uno sguardo a quello che sta succedendo online, le controversie al riguardo sono già diventate una Seconda Guerra Mondiale. Si stanno lanciando bombe atomiche l'uno sull'altro”.

Per Martin però, questo è un fenomeno ascrivibile a tutti i franchise: “Si sentono polemiche su alcuni degli spettacoli Marvel e dei film Marvel, sicuramente sui personaggi DC. All’epoca, se eri un fan di Star Trek, ti piaceva Star Trek. Ora sembra che metà delle persone che si definiscono fan di Star Trek odino Star Trek, e i fan di Star Wars odiano Star Wars e i fan di Tolkien odiano Gli Anelli del Potere. Che diavolo! Probabilmente la ragione è che quelle saghe stanno cambiando, si stanno evolvendo, ma come scrittore posso dirvi che si impazzirebbe a non cambiare mai nulla. Vogliamo raccontare nuove storie, non raccontare le stesse storie più e più volte”.

La polemica per quanto riguarda il canone di Tolkien è più che nota e altrettanto lo sono le altre. Polemiche che sfociano poi, seppur in una parte minimale di tutta la fanbase, in commenti che ledono direttamente il privato di attori e registi, non ultimo gli insulti razzisti a Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi. Ma per George R.R. Martin, al di là di questa fetta minoritaria, sembra tutto il sistema a essere strutturalmente compromesso. Vedremo come verranno accolti, a questo punto, i nuovi personaggi di House of The Dragon. Quale la vostra opinione? Ditecelo nei commenti!