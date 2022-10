Gli anelli del potere, il gran finale si avvicina: guardate il nuovo spettacolare poster

Dopo il trailer della settima puntata de Gli anelli del potere, la serie tv de Il signore degli anelli è sempre più vicina al gran finale della prima stagione, e per stuzzicare l'attesa dei fan Prime Video ha appena pubblicato un nuovo poster ufficiale.

La locandina mostra tutti i principali protagonisti dell'epica serie tv ambientata nel mondo di JRR Tolkien, e invita gli spettatori a sintonizzarsi su Prime Video per non perdere il gran finale della prima stagione de Gli anelli del potere, che sarà caricato sulla piattaforma di streaming on demand a partire dalle 6 del mattino di venerdì 14 ottobre. Come al solito, il poster è disponibile in calce all'articolo.

In queste ore i fan stanno ancora discutendo il clamoroso finale della puntata 6 de Gli anelli del potere, che ha messo in scena una spettacolare battaglia tra gli uomini delle Terre del Sud, i Numenoriani e gli spietati orchi capeggiati da Adar. La puntata si è risolta con un colpo di scena che ha modificato per sempre la geografia della Terra di Mezzo, assottigliando il numero di differenze tra Gli anelli del potere e Il signore degli anelli di Peter Jackson.

Gli anelli del potere torna con un nuovo episodio ogni venerdì in esclusiva su Prime Video. Quali sono le vostre aspettative per le ultime due puntate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.