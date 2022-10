Gli anelli del potere: il finale svela l'identità di Sauron e dello Straniero (più o meno)

Gli anelli del potere sta recuperando su House of the Dragon mentre entrambe le stagioni si avvicinano al gran finale, e in queste ore l'ultimo episodio della serie de Il signore degli anelli di Prime Video ha provato ad avvantaggiarsi svelando i suoi due più grandi segreti.

Nel corso della puntata, infatti - e vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER - Gli anelli del potere ha svelato l'identità di Sauron e dello Straniero, sollevando il velo su due argomenti molto dibattuti nelle scorse settimane dal pubblico di appassionati.

L'ottava e ultima puntata della prima stagione della serie tv de Il signore degli anelli, oltre a mostrare la forgiatura dei primi tre anelli del potere, rivela anche per tutto questo tempo Sauron si è nascosto dietro il volto di Halbrand, che la serie finora aveva presentato al pubblico come re promesso delle Terre del Sud: durante l'episodio, tuttavia, mentre l'interesse di Halbrand per la fucina di Celebrimbor si fa sempre più intenso, Galadriel scopre grazie ad una pergamena che la dinastia delle Terre del Sud si era interrotta mille anni prima, con l'ultimo re rimasto senza eredi. Incalzato dall'elfa, dunque, Halbrand svela il suo vero volto, quello dell'Oscuro Signore.

Lontano dalle terre degli elfi, nel frattempo, nell'arco narrativo dei pelopiedi Gli anelli del potere nel suo primo finale di stagione svela anche la vera identità dello Straniero, presumibilmente Gandalf! Sebbene, forse per questioni di diritti, il suo nome non venga mai citato letteralmente, il personaggio viene identificato come Stregone o Istari, e soprattutto saluta il pubblico con una leggendaria battuta dei film di Peter Jackson de Il signore degli anelli: "Quando sei in dubbio, Elanor Brandipiede, segui sempre il tuo naso", che proprio Gandalf nei film recitava agli Hobbit in una scena ambientata nelle miniere di Moria. Rispetto al canone di Tolkien questo Gandalf è arrivato sulla Terra di Mezzo con circa mezza Era d'anticipo, ma insomma: cos'è qualche millennio in più o in meno?

