Gli anelli del potere: è guerra nel trailer finale della serie de Il signore degli anelli

Dopo la pubblicazione della colonna sonora di Bear McCreary e a pochi giorni dalla messa in onda su Prime Video, in questi minuti è stato pubblicato il trailer finale de Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, nuova serie tv fantasy tratta da JRR Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo: questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, ed è guidato dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay. La storia inizia da un momento di relativa pace e segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

La serie drama in più stagioni sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo in varie lingue a partire da venerdì 2 settembre con i primi due episodi, con nuove puntate disponibili ogni settimana. Prime Video ha inoltre confermato che gli episodi della serie saranno disponibili simultaneamente in tutto il mondo, con la premiere che debutterà in Italia alle 03:00 AM venerdì 2 settembre, mentre dalla seconda settimana di uscita fino al finale di stagione le puntate saranno caricate sulla piattaforma alle 06:00 AM ogni venerdì.

Il finale della prima stagione – composta da otto episodi - sarà dunque disponibile il 14 ottobre. Per altri contenuti guardate il nuovo poster de Gli anelli del potere.