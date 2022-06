Gli Anelli del Potere, ecco gli Harfoot nelle nuove foto ufficiali dello show Amazon!

Un'intera estate ci separa dall'esordio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video, ma l'hype è ovviamente quello delle grandi occasioni, per cui questo è senz'altro il momento giusto per cominciare a saziare la fame di novità dei fan con delle anteprime di ciò che vedremo nello show ispirato all'opera di Tolkien.

Dopo averci mostrato i Troll delle Nevi nelle foto rilasciate nei giorni scorsi, dunque, Amazon ha deciso di regalarci la possibilità di dare un altro sguardo a ciò che vedremo nella serie pubblicando una nuova immagine ufficiale nella quale troviamo ritratti gli Harfoot.

Per chi non ne fosse al corrente, gli Harfoot altro non sono che degli antenati dei più conosciuti Hobbit: ambientando lo show nella Seconda Era della Terra di Mezzo, d'altronde, sarebbe stato impossibile per la produzione menzionare in qualche modo la razza di Frodo e soci (che non ebbe praticamente alcun ruolo nella storia di Arda fino all'impresa di Bilbo), per cui il tirare in ballo questi esseri precursori degli abitanti della Contea potrebbe rivelarsi un buon modo per presentare ai fan un elemento a loro familiare senza, però, contraddire gli scritti di Tolkien.

Cosa ve ne pare? Credete che gli Harfoot possano essere in grado di non farci rimpiangere Sam, Pipino, Merry e compagni d'avventura? Diteci la vostra nei commenti! I produttori, intanto, hanno già negato di voler competere con la trilogia di Jackson.