Gli Anelli del Potere, l'interprete di Elrond su QUELLA scena con Durin: 'Incredibile!'

Mentre Amazon blocca le recensioni su Gli Anelli del Potere, l'interprete di Elrond ha detto la sua su una scena in particolare che sembra aver coinvolto davvero tanto il pubblico.

Parlando della prova di resistenza con il principe Durin IV ha detto: "É stato davvero, davvero, davvero divertente. E c'erano tutti i tipi di elementi diversi per poterla far funzionare, anche in scala diversa; tutto doveva essere fatto in modi diversi. Dovevano portare persone che corrispondevano al mio mondo e persone che corrispondevano al mondo di Owain, quindi dovevamo girare prima una scena tutti insieme, e poi separatamente. È stata una cosa abbastanza complicata".

Aramayo ha poi aggiunto: "Ma la cosa fantastica delle cose su scala è che ogni volta che possono ti danno cose pratiche con cui puoi effettivamente lavorare. Quindi il green screen e cose del genere le usiamo solo quando non possiamo fare cose manualmente, il che come attore è una gioia".

Il team de Gli Anelli del Potere ha creato rocce speciali da rompere per gli attori, con quelle più piccole per Aramayo in modo che Elrond sembri più grande del principe Durin Durante le riprese della scena, Arthur ha detto che gli oggetti di scena erano così realistici da averlo realmente impressionato.

"Il reparto oggetti di scena era incredibile... perché queste rocce si stavano effettivamente rompendo davanti ai miei occhi e non ho la forza di un nano. Che tu ci creda o no" ha detto l'interprete di Elrond ha detto con una risata.

Per maggiori informazioni, date uno sguardo alla nostra recensione de Gli Anelli del Potere e diteci nei commenti cosa ne pensate.