Gli Anelli del Potere, Ismael Cruz Cordova: 'Gli insulti? Mi hanno galvanizzato'

La presenza di un elfo nero è stata sin dal primo momento uno dei principali argomenti di discussione intorno a Gli Anelli del Potere: l'Arondir di Ismael Cruz Cordova è infine risultato con ogni probabilità uno dei personaggi più apprezzati dello show, ma non per questo l'attore ha dimenticato gli insulti ricevuti nei mesi scorsi.

La star di Arondir, che sarà ospite al Lucca Comics & Games 2022 in compagnia delle colleghe Cynthia Addai-Robinson e Sophia Nomvete, ha infatti ricordato di aver sentito ancor più la voglia di far bene nel suo ruolo proprio per zittire "sul campo" tutti i detrattori a priori.

"Gli insulti ti galvanizzano, colpiscono un nervo scoperto. Sì, decisamente me lo aspettavo. Abbiamo parlato di questa cosa con molto anticipo, mi ha spinto a combattere per questo ruolo con tutta la mia forza perché sapevo che fosse una cosa necessaria, qualcosa che volevo assolutamente fare. Quindi no, non fu una sorpresa" sono state le parole dell'attore.

"È un comportamento che fa capire in che stato si trovi il nostro mondo, ammetto che ha avuto un certo impatto su di me, non posso negarlo" ha poi proseguito l'attore, che ha anche raccontato di aver già ricevuto trattamenti simili in passato, in occasione dei suoi lavori precedenti. Polemiche e comportamenti censurabili a parte, comunque, qui trovate la nostra analisi del finale de Gli Anelli del Potere.