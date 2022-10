Gli Anelli del Potere, Ismael Cruz Córdova su QUELLA scena dell'episodio 6: 'Devastante'

Ismael Cruz Córdova, che interpreta il tanto discusso elfo nero Arrondir ne Gli anelli del potere ha rivelato alcuni dettagli dell'episodio 6, rivelando di essere stato a dir poco devastato dalle riprese realizzate per una scena in particolare.

In un'intervista con Variety, Córdova ha detto che lo scontro ravvicinato con l'orco avvenuto nel corso di Udûn è stata un'esperienza a dir poco spiacevole. L'attore ha infatti dovuto fare i conti con una strana melma fuoriuscita proprio dall'occhio del suo nemico; una miscela che ha impregnato i suoi abiti di scena per moltissimo tempo e che è stata creata con l'utilizzo creata di cioccolato, gelatina e colorante alimentare.

"Era così appiccicoso, è stato devastate" ha detto, "Così scomodo e così freddo, tra l'altro stavamo girando quelle riprese in notturna. Tutta quella melma continuava ad entrare nel mio pettorale. Quindi ho avuto questa strana poltiglia zuccherina su di me per la maggior parte del tempo nelle due settimane successive".

In attesa dell'episodio 7 de Gli Anelli del Potere, vi segnaliamo che lo show Amazon ha superato House of the Dragon, risultando il contenuto streaming più visto negli Stati Uniti. Nella lotta tra i due grandi show, quale avete preferito? Come sempre, ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.