Gli Anelli del Potere, J.A. Bayona testò la chimica di Morfydd Clark e Charlie Vickers

In una recente intervista che ha coinvolto il cast e i creatori de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark (interprete di Galadriel) ha ricordato la fase del casting come "incredibile" e "ricca di gioia", ma come si sarebbe sentita se avesse scoperto il piano di J.A. Bayona?

Il produttore esecutivo, infatti, ha valutato un parametro ben più insolito rispetto a tutti gli altri. Così ha dichiarato Bayona al riguardo: "In realtà, l'ultima audizione riguardava proprio la chimica tra te e Charlie [Vickers]" ha rivelato rivolgendosi a Clark. "Non l'abbiamo ammesso, ma lo sapevamo fin dall'inizio. Penso che sia molto importante far parte di test simili, perché puoi verificare non soltanto di aver scelto l'attore giusto, ma anche di stabilire se il legame con gli altri sarà soddisfacente – e per farlo hai bisogno della chimica. Insomma: l'ultimo test riguardava la chimica, ed è stata a dir poco fantastica". Vickers ha interpretato Halbrand/Sauron nella prima stagione, col doppiato italiano a cura di Gianluca Cortesi.

Ricordiamo infatti come nella serie Galadriel abbia trascorso gran parte del tempo insieme ad Halbrand, un uomo misterioso scambiato per un sovrano scomparso e rivelatosi infine come Sauron sotto mentite spoglie. Da parte sua, l'attrice è estremamente entusiasta della dinamica. "Ho avuto una fortuna immensa nel recitare insieme a Charlie Vickers", ricordato anche per Palm Beach, Death in Shoreditch e I Medici - Lorenzo il Magnifico. Quanto alla controparte cinematografica dell'attrice, Morfydd Clark de Gli Anelli del Potere non si avvicinerebbe a Cate Blanchett a nessun costo.

La data d'uscita della seconda stagione è ancora ignota, ma probabilmente potremo assistere ai nuovi episodi nel corso del 2024 su Prime Video. Secondo una recente indiscrezione, le riprese de Gli Anelli del Potere 2 potrebbero essere terminate.