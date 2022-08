Gli Anelli del Potere, Jeff Bezos all'anteprima: 'Per fortuna non mi hanno ascoltato'

Intervenuto in occasione dell'anteprima mondiale de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, Jeff Bezos - fondatore e presidente di Amazon - ha potuto dire la sua sul lavoro svolto dagli autori dello show che debutterà il prossimo 2 settembre su Prime Video. Bezos ci ha tenuto a ringraziare gli showrunner per aver ignorato i suoi consigli.

"Il sogno di ogni showrunner, e intendo ogni showrunner, è quello di ricevere appunti sulle sceneggiature e i primi tagli dal fondatore e presidente esecutivo", ha scherzato Bezos presentando i primi due episodi della serie al cinema Odeon Luxe di Leicester Square. "Hanno apprezzato molto. Devo ringraziarvi entrambi per avermi ascoltato ogni volta che è stato utile, ma soprattutto devo ringraziarvi per avermi ignorato esattamente nei momenti giusti".

Bezos ha anche rivelato che c'erano state delle riserve sulla scelta di McKay e Payne, che hanno solo una manciata di lavori accreditati nel curriculum, per sviluppare la serie blockbuster dal budget esorbitante, dicendo: "Una delle migliori decisioni che abbiamo preso è stata quella di puntare su questo team relativamente sconosciuto. Alcuni hanno persino messo in dubbio la nostra scelta. Ma abbiamo visto qualcosa di speciale. J.D., Patrick, grazie per aver accettato questa sfida e per averci messo tutto voi stessi. Tutti i presenti stanno per vedere che abbiamo fatto la scelta giusta".

In un raro discorso, il capo di Amazon si è rivolto al pubblico, che comprendeva il nipote di Tokien, Michael Tolkien, il capo di Amazon Studio Jennifer Salke, il capo della sezione televisiva Vernon Sanders, i membri del cast, la stampa e persino alcuni fan in cosplay della Terra di Mezzo, che lui stesso si è innamorato dei libri fantasy da adolescente e che suo figlio, ossessionato da Tolkien, lo aveva avvertito di non "rovinare" la serie.

"È stato mio nonno a farmi conoscere Tolkien", ha detto Bezos. "Mi sono innamorato immediatamente, probabilmente avevo 13 o 14 anni. Mi sono innamorato dell'avventura, naturalmente, dell'universo dettagliato, dei sentimenti di speranza e ottimismo, dell'idea che ognuno ha un ruolo da svolgere. E sono felice di poter dire che quel ciclo continua ancora oggi. Anche i miei figli sono diventati fan di Tolkien. Anzi, uno dei miei figli credo si avvicini al livello di uno studioso di Tolkien, tanto conosce questo universo. Dopo che Amazon è stata coinvolta in questo progetto, un giorno mio figlio è venuto da me, mi ha guardato negli occhi, molto sinceramente, e mi ha detto: "Papà, ti prego, non rovinare tutto". E aveva ragione. Sappiamo che questo mondo è importante per tante persone, sappiamo che è un privilegio lavorare in questo mondo e sappiamo che è una grande responsabilità".

