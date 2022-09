Gli Anelli del Potere, Lenny Henry sui Pelopiedi: 'Sono il cuore pulsante della storia'

Grazie al debutto de Gli Anelli del Potere, ormai arrivata al quinto episodio, i fan degli adattamenti di J.R.R.Tolkien hanno avuto modo di fare la conoscenza dei Pelopiedi, una delle tre razze Hobbit che abita la Terra di Mezzo durante la Seconda Era.

A differenza degli Hobbit della Terza Era, che vivono sotto le colline della Contea, i Pelopiedi sono una tribù semi-nomade. A causa delle loro piccole dimensioni, evitano in tutti i modi di farsi vedere dalle altre razze e sono molto abili a camuffare se stessi e il loro villaggio. Migrano costantemente in cerca di zone migliori, formando una lunga carovana in cui ciascuna famiglia trascina il proprio carro.

Le migrazioni sono guidate da un "Trova-sentieri", Sadoc Rintanati, un anziano e saggio membro della tribù che ha il compito di leggere le stelle e interpretare i presagi. Nella serie, il personaggio è interpretato da Lenny Henry, che nella sua ultima intervista ha raccontato:

"Sadoc vuole che gli Harfoots stiano in pace. Sono il cuore pulsante della storia e restiamo uniti per sopravvivere", ha continuato l'attore. “Capisce cosa potrebbe succedere alzando lo sguardo verso le stelle”.

E a voi stanno piacendo i Pelopiedi? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa dell'arrivo dei nuovi episodi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle principali differenze tra Gli Anelli del Potere e Il Signore degli Anelli.