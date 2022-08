Gli Anelli del Potere: quali location della Terra di Mezzo vedremo? Ecco l'elenco

Con l'avvicinarsi della prima della nuova serie del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, i fan potrebbero voler rispolverare la loro conoscenza del mondo della serie, noto come Arda. Si tratta di una terra composta da diversi continenti, il principale dei quali è la ben nota Terra di Mezzo, ma quali altre location tratte da Tolkien vedremo?

Migliaia di anni prima che Frodo partisse dalla Contea, Arda era ricoperta da una serie di potenti regni governati da Elfi, Uomini, Nani e altri esseri appena accennati nei libri e nei film de Il Signore degli Anelli. Tuttavia, le varie opere di J.R.R. Tolkien, tra cui Il Silmarillion, forniscono dettagli su diversi luoghi chiave che probabilmente vedremo sullo schermo per la prima volta nella nuova serie.

C'è Valinor, le Terre Immortali. Valinor fa parte di un continente noto come Aman, che si trova a ovest della Terra di Mezzo. È la dimora dei Valar, divinità che svolgono un ruolo fondamentale nelle storie di Tolkien. Era anche la casa di molti Elfi prima che venissero nella Terra di Mezzo, inclusa Galadriel.

Ovviamente ci sarà Numenor, Númenor è un'isola a forma di stella che si trova tra i continenti della Terra di Mezzo e di Aman. Fu sollevata dal mare dai Valar come dono agli Alti Uomini all'inizio della Seconda Era e fu governata per la prima volta dal fratello gemello di Elrond, Elros, un mezz'elfo che scelse di vivere una vita mortale.

I trailer de Gli Anelli del Potere hanno mostrato una Númenor governata dalla regina Míriel, destinata a essere l'ultima erede legittima di Elros. La sua usurpazione e la conseguente caduta di Númenor sono uno dei momenti più significativi della Seconda Era, quindi è probabile che il regno sia molto presente nella serie.

Lindon è la regione costiera più occidentale della Terra di Mezzo ed è quindi la parte del continente più vicina all'isola di Númenor e al continente vicino, Aman. Fu fondata da Gil-galad, che governava su diversi gruppi di Elfi, come i Ñolder (come Galadriel) e i Sindar.

Eregion è un altro regno elfico della Terra di Mezzo e probabilmente il più importante della Seconda Era. Era governato da Celebrimbor, che sarebbe stato l'unico a stringere inconsapevolmente amicizia con il Signore Oscuro Sauron e a forgiare gli Anelli del Potere.

I fan de Il Signore degli Anelli conosceranno Lothlórien come il regno governato da Galadriel e Celeborn durante la Terza Era, dove la Compagnia si riposò dopo la caduta di Gandalf a Moria. Nella Seconda Era, era il paradiso che sarebbe diventato in seguito ed era popolato dagli Elfi Sindarin fin dalla Prima Era.

Imladris, meglio conosciuta come Gran Burrone. Era stata pensata come rifugio per i sopravvissuti di Eregion e sarebbe stata la casa di Elrond fino alla fine della Terza Era. Poiché l'insediamento sarà fondato solo molto tempo dopo la creazione degli Anelli del Potere, potrebbe non comparire nella prima stagione della serie. Tuttavia, è probabile che venga incluso in seguito.

Quando la Compagnia si dirige verso le Miniere di Moria ne Il Signore degli Anelli, Gimli si vanta della grandezza dell'antico regno. Naturalmente, il pubblico non potrà mai vederlo, poiché nella Terza Era, Moria, o Khazad-dûm, non era altro che una caverna degli orrori. Tuttavia, nella Seconda Era, l'orgoglioso regno dei Nani era all'apice del successo, grazie all'estrazione del Mithril e alle strette relazioni con gli elfi di Eregion. Naturalmente il pubblico conosce il destino finale del regno, ma sarà emozionante vederlo nel suo pieno splendore e prevedere come arriverà alla sua caduta ne Gli Anelli del Potere.

Dato che nei trailer de Gli Anelli del Potere è stato rivelato che Elendil e Isildur saranno presenti, è probabile che il pubblico vedrà il grande regno di Gondor alla sua nascita, anche se ciò potrebbe avvenire nelle stagioni successive.

Quando Elendil rivendicò Gondor, istituì un regno gemello noto come Arnor, o Regno del Nord. Elendil governò entrambe le regioni per un certo periodo, con quella più settentrionale inizialmente preferita dai cittadini per la sua vicinanza agli Elfi di Gil-galad. Tuttavia, con l'infuriare della guerra, molti cittadini si trasferirono a sud. Data l'inclusione ne Gli Anelli del Potere dei nomadi Harfoot, Arnor sarà probabilmente la regione in cui si insedieranno.

Durante la Prima Era, il Signore Oscuro Morgoth, di cui Sauron era luogotenente, causò devastazioni nella Terra di Mezzo. Il risultato di ciò furono catastrofiche eruzioni vulcaniche. La più importante di queste fu l'eruzione del Monte Fato, che creò una terra desolata che in seguito sarebbe stata chiamata Mordor.

Naturalmente, potrebbero passare diverse stagioni prima che il pubblico veda questa location familiare sullo schermo ne Gli Anelli del Potere, ma come punto fermo dell'ascesa al potere di Sauron, non potrà essere evitato.