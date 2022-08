Gli Anelli del Potere, Maxim Baldry sul suo Isildur: 'Ascolterebbe i My Chemical Romance'

Gli Anelli del Potere ci darà modo di approfondire la nostra conoscenza di alcuni protagonisti de Il Signore degli Anelli, ma anche di conoscere nuovi personaggi appartenenti all'universo di Tolkien: uno di questi è Isildur, antenato di Aragorn che, come ben sappiamo, svolse un ruolo cruciale nel corso della prima guerra contro Sauron.

Dopo averci già presentato il suo Isildur qualche settimana fa, dunque, la star dello show Amazon Maxim Baldry è tornata a parlare del suo personaggio, anticipandoci alcuni dei tratti principali del personaggio che avremo modo di conoscere nel corso di questa prima stagione della serie.

"Probabilmente ascolterebbe i My Chemical Romance. [...] In lui c'è un senso di vuoto che lui cerca di riempire. Penso che lui voglia ribellarsi alle aspettative della società tentando di forgiare da sé il proprio destino. Qualche volta non fa la cosa giusta, e finisce per far arrabbiare un sacco di gente" sono state le parole di Baldry su questo Isildur che, ricordiamo, ne Gli Anelli del Potere ci verrà presentato come un semplice, giovane marinaio di Numenor.

Cosa ne dite? Quali sono le vostre aspettative su un personaggio tanto fondamentale per l'universo tolkieniano? Diteci la vostra nei commenti! In attesa dell'esordio della serie, intanto, è boom di visualizzazioni per la trilogia de Il Signore degli Anelli targata Peter Jackson.