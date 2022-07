Gli Anelli del Potere, Maxim Baldry su Isildur: 'Qui è davvero vulnerabile'

Tutti gli appassionati della mitologia di Tolkien conoscono Isildur, il figlio di Elendil, lontano antenato di Aragorn, che è stato in grado di strappare l'Unico Anello dalle mani di Sauron. Ne Gli Anelli del Potere sarà interpretato da Maxim Baldry e naturalmente, avremo modo di vedere un lato di lui mai visto prima.

Il giovane attore intervenuto al Comic-Con di San Diego 2022 ha ammesso che questo personaggio, apparirà nelle serie Amazon in una fase assai meno matura della sua vita, ed essendo diventato da poco orfano di madre, sarà sicuramente molto più vulnerabile dell'eroe che è stato in grado di sconfiggere il Negromante.

"Isildur è in lutto nella prima stagione; ha perso sua madre. In realtà inizialmente non riuscivo a comprendere il suo stato d'animo. Qui è davvero vulnerabile. Penso che la sua relazione con suo padre sia tesa, perché ci sono cose non dette tra loro. Non penso che ci sia una buona comunicazione anzi, la comunicazione è interrotta. Ma c'è una connessione radicata con qualcosa, sa di avere una missione. Non sa bene cosa sia, ma sta cercando di fare la cosa giusta per realizzare il sogno di suo padre. Capisce anche che forse c'è qualcos'altro là fuori per lui".

Il nuovo trailer de Gli Anelli del Potere ha sicuramente alzato la posta in gioco e i fan seppur con qualche dubbio, sono pronti ad immergersi completamente e nuovamente in queste fantastiche atmosfere a cui ha contribuito anche il nipote di Tolkien.

