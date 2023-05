Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark su Cate Blanchett: 'Non oserei avvicinarmi'

Per Morfydd Clark non dev'essere stato facile interpretare Galadriel nella serie Amazon Gli Anelli del Potere, soprattutto considerando l'inevitabile confronto con la trilogia originale e la precedente attrice che interpretava il personaggio; in particolare, Clark prova un autentico timore referenziale nei confronti di Cate Blanchett.

"Ho la sensazione che [Cate] sia una specie di regina" ha dichiarato l'attrice. "No, non oserei mai avvicinarmi. È veramente un mito, a tal punto che non sono neanche sicura se esista veramente o soltanto nella mia immaginazione... La vedo come la mia luce guida. Poi chissà, non so cosa succederà. Se succede, però, sono sicura che risulterei incredibilmente imbarazzante".

Eppure, a spaventarla è non soltanto l'attrice di Elizabeth, Charlotte Gray e Don't Look Up, bensì tutto il resto del cast. "In quella saga ogni attore è un eroe" ha aggiunto, "per non parlare degli altri progetti a cui hanno partecipato. È da quei film che hanno assunto il ruolo di 'persone speciali' nella mia testa". Per approfondire l'argomento, ecco il ruolo di Galadriel nell'universo de Il Signore degli Anelli.

Morfydd Clark è esplosa nel circuito mediatico soprattutto grazie a Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, ma non dobbiamo dimenticarci di altre serie TV quali Arthur & George, L'alienista, His Dark Materials - Queste oscure materie e Dracula – la miniserie del 2020 creata da Mark Gatiss e Steven Moffat. In ambito cinematografico, invece, ricordiamo pellicole quali Madame Bovary, Crawl - Intrappolati e Saint Maud.

La seconda stagione non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma probabilmente debutterà nel 2024 (sempre su Prime Video). Al riguardo, Morfydd Clark anticipa i villain molto interessante de Gli Anelli del Potere 2.