Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark sulla sua Galadriel: 'Mi ha decisamente sorpreso'

Le prime reazione su Gli Anelli del Potere sono più che positive e in attesa del suo debutto previsto per il prossimo 1 settembre, Morfydd Clark ha voluto dire la sua su Galadriel, personaggio interpretato da Cate Blanchett nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

L'attrice ha rivelato di essere rimasta incredibilmente sorpresa da questa nuova versione della dama elfica a lei affidata. Essa infatti, sembra essere incredibilmente lontana dall'algida e aggraziata signora vista in precedenza nella Terra di Mezzo.

"Mi ha decisamente sorpreso perché pensavo di essere una fan", ha detto Morfydd Clark. "Avevo letto Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, visto i film, ma non avevo idea di come sarebbe potuta essere nella Prima e nella Seconda Era. È stato davvero eccitante imparare tutte queste cose extra su questo mondo che amavo. Penso che sia davvero interessante che sia così conflittuale e che stia provando sentimenti tanto contrastanti perché so per esperienza che le persone che ad un certo punto della propria vita che sono diventate più fredde e serene come Galadriel... di solito ne hanno passate tante. È stato interessante lavorare con un personaggio quasi all'opposto di quello che conosciamo, sai? Quanto lontano può essere da ciò che sappiamo che diventerà?".

E mentre continuano le polemiche sul mancato coinvolgimento di Peter Jackson ne Gli Anelli del Potere, sembra proprio che questa versione primitiva di Galadriel sia pronta a conquistare il pubblico. Quali sono le vostre aspettative su questo personaggio? Ditecelo nei commenti.