Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark parla della rivelazione di Galadriel dell'episodio 7

Il settimo episodio de Gli Anelli del Potere è da oggi disponibile su Prime Video. La puntata, oltre ad aver preparato i fan al gran finale di stagione della prossima settimana, ha rivelato nuovi importanti dettagli sul passato di Galadriel e su un personaggio in particolare.

Attenzione. Quanto segue contiene spoiler dall'episodio 7 de Gli Anelli del Potere.

Parlando con Theo, nella puntata Galadriel rivela di aver perso un'altra persona a lei cara oltre a suo fratello Finrod nella guerra contro Morgoth. Il personaggio interpretato da Morfydd Clark racconta infatti del primo incontro con suo marito Celeborn, che poi partì per la guerra senza più fare ritorno.

"Ero curiosa e amo il fatto che non sia stato menzionato fino a questo momento", ha detto a TVLine Morfydd Clark. "Celeborn che se ne va è un qualcosa che aveva quasi completamente messo da parte. È come se non riuscisse ad affrontarla".

Clark ha anche apprezzato di "essersi aperta con un bambino. Parte del viaggio degli elfi consiste nel superare i propri limiti e nel rendersi conto che possono essere cattivi e che hanno cose da imparare. Vale sia per Galadriel, che per Theo, un bambino che non ha visto ancora molto ma che riesce a vedere meglio di lei in alcuni momenti".

La morte di Celeborn solleverebbe un grande problema per il canone de Il Signore degli Anelli. Celeborn e Galadriel dovrebbero avere infatti una figlia di nome Celebrían, che in seguito sposerà Elrond. Celebrían ed Elrond avranno poi tre figli: i gemelli Elladan ed Elrohir e una figlia di nome Arwen, che sarà protagonista nella storia con Aragorn.

Tuttavia, l'episodio non va a confermare la "morte" di Celeborn, come ha sottolineato lo showrunner JD Payne:.

"[Galadriel] dice di non averlo mai più visto", ha raccontato Payne durante una recente proiezione dell'episodio 7 per NME. “Sappiamo che ci sono cose che i due faranno insieme in termini di progenie, di regni che fonderanno, ogni genere di cose... Quindi è molto difficile credere che i due non si ritroveranno più. Vedremo".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni dello showrunner sul finale de Gli Anelli del Potere.