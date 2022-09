Gli Anelli del Potere, Morfydd Clark e le polemiche su Galadriel: 'Ne ha passate tante'

Le critiche piovute su Gli Anelli del Potere non hanno di certo risparmiato Galadriel che da molti è stata accusata di essere un personaggio totalmente diverso dalla trilogia di Peter Jackson e così, la sua interprete Morfyd Clark ha voluto spiegare che nello show Amazon viene di fatto raccontata la sua gioventù.

L'attrice ha voluto sottolineare che l'elfa portata sul grande schermo da Cate Blanchett è frutto di lunghissimo percorso di crescita di cui i primi episodi de Gli Anelli del Potere mostrano le fasi iniziali. Bisogna dunque sempre tenere a mente che gli elfi nella mitologia di Tolkien vivono da migliaia di anni e quelli visti nella trilogia de Il Signore degli Anelli sono dunque all'apice del proprio processo di maturazione.

A tal proposito la Clark ha detto: "Direi che la sua serenità è stata duramente guadagnata. Non credo che sarebbe potuta giungere a quel livello di saggezza senza prima averne passate tante. In realtà più che saggezza potremmo parlare di perdita di innocenza. Gli elfi della Prima Era sono davvero disordinati e creano molti problemi, combattono e si prendono in giro a vicenda. Sono la storia della Terra di Mezzo, e quindi qui abbiamo modo di vedere come avviene la loro evoluzione. È stato davvero interessante per tutti noi che interpretiamo personaggi canonici esplorare le loro origini e scoprire come questi personaggi diventano ciò che sappiamo che sono".

Proprio a causa delle molte polemiche e critiche, Amazon si è vista costretta a bloccare le recensioni de Gli Anelli del Potere. I fan di Tolkien sembrano proprio non apprezzare questo show costato all'azienda di Jeff Bezos cifre stratosferiche.

