Gli Anelli del Potere, finalmente Númenor: ecco l'isola abitata dagli Edain nella serie

Dopo essere stata tanto attesa dai fan dello show e tra gli amanti delle opere di J.R.R. Tolkien, nel terzo episodio de Gli Anelli del Potere ha fatto finalmente il suo esordio sullo schermo l'isola di Númenor, ovvero quel continente creato dai Valar che in seguito alla battaglia contro Morgoth venne donata al popolo degli Edain in ricompensa.

ATTENZIONE: seguono SPOILER dal terzo episodio de Gli Anelli del Potere.

Nel corso dell'episodio, Galadriel giunge su una nave númenoreana, guidata nientemeno che dal capitano Elendil. Lei e Halbrand vengono portati nel cuore di Númenor, una città chiamata Armenelos, nota anche come la Città dei Re. Lì, la regina reggente si rifiuta di permettere a Galadriel di continuare il suo viaggio e sembra che i númenoreani non siano così accoglienti nei confronti degli Elfi come un tempo.

Una casa, quella di Elendil, rimane ancora fedele agli Elfi. Elendil è incaricato di tenere d'occhio Galadriel, mentre l'eroina chiede al capitano di condurla nella sala dei saggi. Galadriel disegna il sigillo di Sauron e insieme a Elendil ne elaborano il significato. Il sigillo si rivela non essere affatto un sigillo, ma un segno che indica le Terre del Sud (o Mordor, come verranno chiamate nella Terza Era) e un piano che le trasformerà in un dominio dell'Ombra.

Inoltre, anche Isildur e sua sorella Eärien vengono brevemente introdotti nel terzo episodio: il primo sta tendando di diventare capitano, mentre la seconda viene accettata nella gilda dei costruttori. Se volete approfondire ulteriormente, vi consigliamo il nostro speciale su Isildur.

Si tratta di un episodio ricco di fascino proprio per la presenza scenica di Númenor, che quasi costituisce un personaggio a se stante; in più, rimane da scoprire negli episodi a venire il motivo dell'astio sviluppato dal popolo degli Edain nei confronti degli elfi, visto che per innumerevoli secoli i due popoli sono andati d'accordo e che è stato proprio grazie al popolo degli elfi, come si narra nell'episodio, se questa razza degli uomini è entrata in possesso dell'isola.

I lettori di Tolkien conosceranno già la risposta e tutto ciò porterà alla caduta di Númenor stessa.