Gli Anelli del Potere, Númenor ispirata a Venezia! Ma i critici muti: 'Fedele a Tolkien'

Gli Anelli del Potere un tradimento di Tolkien? Per alcune cose un rimaneggiamento forse, ma su altre ha dimostrato grandissima fedeltà al creatore di LOTR. Lo rivela lo scenografo Ramsey Avery, che per Númenor ha preso ispirazione da Venezia "proprio come fece Tolkien". Forse serve una ripassata ai romanzi?

La serie prequel liberamente ispirata all’universo de Il Signore degli Anelli si è conclusa già da un po’ ormai. E c’è ancora chi – non pochi – la critica per i motivi più disparati, la mancanza di fedeltà alle opere di J.R.R. Tolkien su tutti. Il più delle volte, il cast della trilogia cinematografica di Peter Jackson si è fatto avanti per difendere Gli Anelli del Potere, affermando anche di averla apprezzata. Tranne uno in particolare, una star de Il Singore degli Anelli, che ha attaccato la serie senza pietà definendo Gli Anelli del Potere una macchina da soldi.

Ma un aspetto su cui molti, anche i più critici, si sono trovati d’accordo o comunque non hanno trovato molto da criticare, è quello della resa grafica, registica e d’ambientazioni della serie. Che avrebbe introdotto delle tecniche rivoluzionarie ne Gli Anelli del Potere, nonostante abbia poco a che vedere con gli effetti speciali fisici tanto cari a Peter Jackson. Ora è lo scenografo a farsi avanti per difendere il suo lavoro su Númenor, a suo dire in linea con le stesse ispirazioni che furono di Tolkien.

Ai microfoni di Variety, Ramsey Avery ha infatti spiegato di essersi appoggiato agli “esperti di Tolkien” chiamati sul set per affiancare e supervisionare i lavori. E ha scoperto solo in corso d’opera, una volta deciso che avrebbe tratto ispirazione dalla città di Venezia per Númenor, che la stessa idea era stata di Tolkien: "Mi ha confermato l’idea di Númenor come una Venezia tridimensionale, non solo in piano, ma come se si volessero accatastare delle colline. Stranamente, la prima immagine che mi è venuta in mente era in Germania: si tratta di un’autostrada che passa sotto, non sopra un canale. E nella foto si vede una chiatta che sta attraversando sopra le macchine”.

In realtà abbiamo presente la foto e piuttosto sembra fare riferimento al Ponte Veluwemeer nei Paesi Bassi o al Ponte di Øresund che collega Danimarca e Svezia.