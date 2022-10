Gli Anelli del Potere, Nazanin Boniadi su Bronwyn: 'Deve guadagnarsi tutto'

In quest'ottovolante di alti e bassi che è Gli Anelli del Potere, Bronwyn merita senz'altro un posto tra i primi: il personaggio di Nazanin Boniadi ha saputo guadagnarsi le simpatie di buona parte dei fan, nonché quelle dell'attrice stessa, che proprio in queste ore ha spiegato i motivi della sua soddisfazione.

Mentre il trailer del season finale de Gli Anelli del Potere ci ricorda che siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione, Boniadi indica infatti nel suo doversi guadagnare ogni successo i motivi della simpatia provata sin dal primo momento per la donna che fa ormai coppia fissa con l'elfo Arondir.

"Amo quella scena dell'episodio 2 in cui la gente nella taverna non le crede e quindi lei torna, sbatte la testa dell'orco sul tavolo ed è tipo: 'Oh, adesso mi credete?' C'è questa enorme stanza piena di gente scettica, di uomini scettici, e poi questa donna che arriva e dice: 'Ecco le prove', l'ho trovato così galvanizzante. Ma sì, ha dovuto guadagnarsi ogni cosa, la fiducia della sua gente, e poi quando fa quel discorso la gente va via. Quindi sì, credo che per la fine della stagione avrà dovuto guadagnarsi tutti i suoi gradi, ed è una cosa che amo" sono state le parole dell'attrice.

E voi, da che parte state? Avete scritto anche voi il nome di Bronwyn tra quelli dei vostri personaggi preferiti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la recensione del settimo episodio de Gli Anelli del Potere.