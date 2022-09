Gli Anelli del Potere: Neil Gaiman risponde a tono a haters e alle critiche di Elon Musk!

Le critiche feroci da parte degli utenti, alcune oltremodo pregiudizievoli e insensate, hanno spinto come sappiamo Prime Video a bloccarle direttamente sul proprio portale per non alimentare l'effetto di "bombing review" che si stava abbattendo sulla serie Gli Anelli del Potere. A tuonare contro gli haters c'è pure Neil Gaiman, ecco le sue parole.

L'esperto di fantasy a tutto tondo Gaiman si è però intromesso in questa polemica e ha zittito gli haters con una citazione diretta del leggendario autore de Il Signore degli Anelli: "Tolkien ha descritto gli Harfoot (i Pelopiedi) come "dalla pelle più scura" rispetto agli altri hobbit", ha sottolineato Gaiman. "Quindi penso che chi si lamenta sia razzista o non abbia letto Tolkein. Il vostro chilometraggio può variare".

A questo punto, Gaiman non ha ovviamente tempo per gente come questa, visto che nell'ultimo mese ha dovuto affrontare una reazione simile per The Sandman, da lui adattata dal suo fumetto, dopo che alcuni personaggi sono stati reimmaginati in una razza o in un genere diverso dalle loro controparti a fumetti. Ovviamente sosterrà anche l'attore Lenny Henry in questa vicenda, dato che i due sono amici intimi - lo stesso Henry ha avuto il ruolo di doppiatore di Martin Tenbones in The Sandman. Grazie per il tuo servizio, Neil.

Dopo il commento non richiesto di Elon Musk, secondo la cui opinione Tolkien si starebbe rivoltando nella tomba a causa de Gli Anelli del Potere, Gaiman non le ha mandate a dire nemmeno al noto miliardario:

"Elon Musk non viene da me per chiedere consigli su come fallire nell'acquisto di Twitter, e io non vado da lui per criticare film, TV o letteratura", ha scritto Gaiman nel suo tweet dopo che gli era stato chiesto di esprimere il suo parere sulle riflessioni di Musk. Per capire il contesto di tale risposta, in calce trovate lo screenshot del commento su Twitter.