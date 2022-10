Gli Anelli del Potere, novità sulla Stagione 2: 'Ci sarà anche Cirdan, presto l'attore'

Di sicuro il finale di stagione de Gli Anelli del Potere non avrà incontrato il favore di tutti gli appassionati del mondo e delle opere di Tolkien, così come si può dire lo stesso dell'intera stagione, ma ha fornito alcune delle riposte ai quesiti che erano stati disseminati nel corso di questi primi otto episodi. Ma a che punto è la Stagione 2?

Dopo aver commentato la rivelazione dell'identità di Sauron e dello Straniero, J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner della serie evento di Amazon Prime Video hanno fornito nuovi aggiornamenti sullo stato dei lavori della Stagione 2. A quanto pare gli script sono in fase di rifinitura e tutto è pronto per rivederli presto sul set.

Alla domanda, se nella seconda stagione conosceremo di più del passato di Halbrand e come verrà illustrato, McKay ha risposto: "Direi che sono tutte domande valide e che necessitano di una risposta. Quindi speriamo che questi siano nuovi strati che possiamo togliere alla nostra cipolla".

La produttrice Lindsay Weber ha quindi aggiunto: "Questi primi giorni sono un po' un lusso per noi, perché siamo solo all'inizio e i ragazzi stanno ancora scrivendo, sai, per rifinire la sceneggiatura della seconda stagione, quindi la stanno scrivendo. Ma se aspettate un minuto, saremo sparpagliati in sale di montaggio, set diversi e location diverse, registi e filmmaker diversi, riunioni di preparazione e di post-produzione e tutte queste cose, ed è come se dovessi essere una piovra e avere un tentacolo ovunque contemporaneamente".

Weber ha continuato: "Penso anche che all'inizio della Stagione 1 ci fossero così tante cose nuove, e devi vedere come se la caveranno i tuoi attori, come verrà il materiale e come mantiene l'equilibrio. Nella seconda stagione, abbiamo il vantaggio di aver costruito già queste relazioni, sia quelle dei personaggi che quelle del cast vero e proprio, e siamo gli incredibili beneficiari di questa cosa e questo ci avvantaggia di più".

Sul finale di stagione, alla produttrice e agli autori viene chiesto se alcune cose di quelle viste potevano essere rimandate alla Stagione 2 e se questa presenterà nuovi personaggi:

"È buffo che tu lo chieda, ci sono cose che abbiamo conservato e che dovevano essere nel finale di stagione e che abbiamo pensato: "Oh, è troppo grande adesso per farlo, per inserirlo in tutto il resto, conserviamolo!', e in effetti stiamo inserendo alcune di queste cose ora nella seconda stagione", ha dichiarato Weber.

Sui nuovi personaggi, McKay ha risposto: "Cirdan farà parte dell'avventura nella seconda stagione. Abbiamo scelto un attore meraviglioso per interpretarlo, che annunceremo in futuro. Ma parte del divertimento nel raccontare una storia nella Terra di Mezzo è che ci sono tutti questi meravigliosi personaggi del canone che avete conosciuto nella Stagione 1 e poi ci sono altri personaggi sempre del canone che incontreremo nelle stagioni future. Se conoscete la storia, sapete che chiunque è in grado di far parte del mondo in questo periodo".

