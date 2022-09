Gli Anelli del Potere: i numeri streaming superano quelli di House of the Dragon

Nielsen ha rilasciato la prima serie di dati sugli spettatori riguardanti la fine di agosto e l'inizio di settembre, rivelando così i primi numeri dei due show più chiacchierati dell'ultimo periodo: Gli Anelli del Potere di Amazon Prime Video e House of the Dragon di HBO.

Secondo Nielsen, nella settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre (i primi due episodi della serie di Prime Video sono stati rilasciati il ​​1 settembre) The Rings of Power è stato visto per oltre 1.253 miliardi di minuti dagli abbonati, ed è stato il contenuto streaming più visto negli Stati Uniti.

Invece, House of the Dragon si è piazzata al quinto posto tra i contenuti streaming più visti di quella settimana. E' stato quindi preso in esame il terzo episodio dello show, presentato in anteprima il 4 settembre e che ha totalizzato 781 milioni di minuti trasmessi in streaming dagli utenti. Sarà sicuramente interessante vedere come i numeri delle due serie varieranno nel corso delle prossime settimane, contando che i dati di Nielsen vengono condivisi sempre con un po di ritardo.

C'è però una cosa da sottolineare, che va a favore di House of the Dragon. Infatti, la serie viene trasmessa in anteprima via cavo pochi secondi prima di diventare disponibile per lo streaming. Sommando tutti i numeri quindi, il totale di spettatori del prequel de Il Trono di Spade potrebbe tranquillamente eguagliare o superare quelli de Gli Anelli del Potere, ora arrivata al suo quinto episodio.

Per salutarvi, vi ricordiamo che nonostante il cambio di attori per via del salto temporale, i numeri di House of the Dragon sono comunque aumentati.