Gli Anelli del Potere: gli orchi della serie sono i migliori di sempre?

La nuova serie Amazon Gli Anelli del Potere ha introdotto molti nuovi personaggi ma anche alcune vecchie conoscenze. Anche se ambientata centinaia di anni prima degli eventi del Il Signore degli Anelli, grazie alla longevità di alcune razze abbiamo infatti ritrovato Galadriel, Elrond e alcuni dei nemici più iconici di sempre: gli orchi.

E proprio gli orchi sembrano aver acceso l'entusiasmo di molti fan, che ne hanno sottolineato la bellezza estetica e non solo. Nella trilogia cinematografica di Peter Jackson, gli orchi sono per lo più delle semplici pedine di Sauron, quasi sempre rappresentati in grande numero e non troppo difficili da eliminare.

Invece, nel nuovo show di Prime Video abbiamo fino ad ora visto gli orchi più temibili di sempre. Pensiamo ad esempio allo scontro con Bronwyn e Theo o, ancora meglio, con quanta brutalità gli orchi sottomettono Arondir e i gli altri elfi nel terzo episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Gli Anelli del Potere 1x03.

Ma non è tutto. Non possiamo infatti non sottolineare la bellezza della rappresentazione visiva degli orchi stessi nella serie. Se siano migliori di quelli visti nella prima trilogia di Jackson sta a voi dirlo, la cosa è soggettiva e la qualità è altissima in entrambi in casi. Quello che possiamo dire per certo è che i nuovi orchi superano indubbiamente quelli visti ne Lo Hobbit, che non sono mai stati veramente apprezzati più di tanto dai fan.

E voi cosa ne pensate?